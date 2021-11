Dérbi já tem data para se realizar

O dérbi entre o Benfica e Sporting, referente ao campeonato nacional, e que deveria ter tido lugar no passado sábado, já tem nova data. O encontro vai ter lugar no dia 17 de novembro, pelas 20h00, no Pavilhão n.º2 da Luz.





Recorde-se que o jogo não teve lugar na data prevista devido à humidade do pavilhão, num dia em que choveu bastante em todo o país.