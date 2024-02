O FC Porto vingou a derrota da véspera, na Luz, para a Taça de Portugal, vencendo esta tarde o Benfica no Dragão Arena por 3-2, em jogo a contar para a nona jornada da Séria do Campeonato Nacional feminino.Com Pinto da Costa a vibrar intensamente nas bancadas, tal como já tinha feito Rui Costa na Luz, a equipa do FC Porto impôs-se num jogo muito renhido, só decidido na negra, para vencer pelos parciais de 19-25, 25-18, 20-25, 25-23 e 15-12.O FC Porto lidera a Séria A com 32 pontos, à frente do PV2014 (bateu o Fiães por 3-0), que os mesmos pontos mas menos vitórias, sendo que o Benfica é terceiro, com 23 pontos. Já o Sporting surge no quarto lugar, com 20, depois de este domingo ter vencido o Sp. Braga por 3-0.Refira-se que as quatro primeiras equipas vão disputar o playoff do título.