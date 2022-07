Distribuidor José Jardim é o primeiro reforço do voleibol do Sporting

O distribuidor José Jardim é o primeiro reforço da equipa do Sporting para a época 2022/23, anunciou esta quarta-feira o clube lisboeta, vice-campeão nacional.

José Jardim, de 26 anos, que alinhava nos alemães do Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee, regressa a Portugal, depois de ter também representado os austríacos do UVC Holding Graz, entre as temporadas de 2018/19 e 2020/21.

"A escolha de vir para o Sporting foi fácil. Mal recebi o contacto e analisei o projeto, fiquei muito contente e entusiasmado. Queria regressar a Portugal e este foi o projeto certo a abraçar. Não tive dúvidas nenhumas, estou com muita vontade de começar a trabalhar", disse o atleta.

O distribuidor é filho do antigo treinador do Benfica José Jardim, que conquistou vários títulos nacionais do clube 'encarnado' e chegou a treinar o mais recente reforço do rival lisboeta quando representou as 'águias', antes de sair para o estrangeiro.

"Estive na Áustria e depois na Alemanha, sendo que este último é um campeonato muito competitivo. Saí de Portugal para ganhar experiência e sinto-me mais bem preparado neste regresso", observou o jogador, manifestando a intenção de "ganhar títulos" em Alvalade.