Dois adeptos do Leixões feridos em ataque de 20 casuals após jogo de voleibol feminino

Dois adeptos do Leixões ficaram feridos na tarde desta quarta-feira, na sequência de um ataque violento de um grupo de casuals após o final da receção do Leixões ao V. Guimarães, a contar para o campeonato feminino de voleibol.Segundo fonte policial confirmou a, o grupo, de cerca de 20 elementos encapuzados, atacou os apoiantes dos matosinheses com paus no exterior da Nave de Matosinhos, já depois do final do encontro.Quando chegaram ao local, os agentes do PSP já não encontraram os agressores, que se tinham colocado em fuga. Os dois adeptos feridos não quiseram receber tratamento hospitalar.Segundo os relatos de adeptos do Leixões, o grupo de casuals será de adeptos ao FC Porto. O incidente estará alegadamente relacionado com problemas entre adeptos dos dragões e dos matosinhenses, aquando da visita da equipa B dos portistas ao Estádio do Mar, na 6.ª jornada da Liga Sabseg, a 1 de outubro.