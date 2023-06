Dupla Beatriz Pinheiro/Inês Castro em 13.º no Futures de Lecce de voleibol de praia

A dupla portuguesa de voleibol de praia constituída por Beatriz Pinheiro e Inês Castro terminou esta sexta-feira na 13.ª posição o Pro Tour Futures de Lecce, em Itália, pontuável para o calendário do Circuito Mundial da modalidade.

Integradas no Grupo A, Beatriz Pinheiro e Inês Castro somaram por derrotas os dois jogos realizados frente às checas Valerie Dvronikova e Anna Pospisilova, por 3-1 (13-21, 21-12 e 15-12), e às italianas Geada Bianchi e Maria Rachele Mancinelli, por 2-0 (21-17 e 21-14).

Na primeira etapa do Beach Pro Tour que disputaram este ano, o Futures Madrid (Espanha), as campeãs nacionais classificaram-se no nono lugar.

A dupla Beatriz Pinheiro e Inês Castro participou, seguidamente, juntamente com as vice-campeãs nacionais Ana Monteiro e Margarida Santos, no Grupo E da Taça das Nações, em Heraklion, na Grécia, tendo ficado no terceiro lugar.