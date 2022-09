Dupla feminina portuguesa nos 'oitavos' dos Europeus sub-18 de voleibol de praia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As portuguesas Ana Monteiro e Margarida Santos apuraram-se esta sexta-feira para os oitavos de final do Campeonato da Europa de voleibol de praia de sub-18, enquanto Tomás Teixeira e Francisco Mendes vão ainda à ronda de 24.

As vice-campeãs nacionais venceram o Grupo A após baterem a França, sua principal rival, por 2-1, nomeadamente pelos parciais de 19-21, 21-14 e 16-14 no 'tie-break', depois de terem estado a perder por 1-6 e 9-13 ante Romane Sobezalz e Sarah Laurent.

A dupla lusa fez assim o pleno de três triunfos, juntando-os às três vitórias da fase de apuramento prévia.

Nos oitavos de final, Ana Monteiro e Margarida Santos vão defrontar as vencedoras da partida entre as norueguesas Julia Tenoy/Melina Mol e as húngaras Flóra Stefánia/Chiara Honti-Majoros.

Tomás Teixeira e Francisco Mendes classificaram-se em terceiro lugar na 'poule' E após triunfo, por 2-0, com 21-19 e 23-21, sobre os húngaros Bence Tari/Ákos Veress, que se seguiu a derrota ante os belgas Alexy Humblet e Daan Hendrikx por 2-1 (19-21, 21-17 e 7-15).

No sábado, na ronda de 24, que envolve as duplas classificadas em segundo e em terceiro lugar, vão medir forças com os gregos Antonios Karykas e Konstantinos Venios, sendo que, quem passar, vai encontrar nos 'oitavos' os austríacos Lukas Glatz e Tobias Willimek.