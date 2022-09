Dupla João Pedrosa e Hugo Campos nas meias-finais do Mundial universitário de voleibol de praia

A dupla portuguesa de voleibol de praia formada por João Pedrosa e Hugo Campos apurou-se esta sexta-feira para as meias-finais dos Mundiais Universitários, ao derrotar em Maceió os polacos Mateusz Florczyk e Mikolaj Miszczuk, nos quartos-de-final.



A vitória por 2-0, com os parciais de 21-17 e 21-16, representa desde já a melhor classificação de sempre de uma dupla portuguesa no Campeonato do Mundo Universitário, superando o quinto lugar alcançado em 2014, no Porto, por Rosa Couto e Marta Hurst.

Nas meias-finais, agendadas para hoje, às 20:10 locais (00:10 de sábado, em Lisboa), João Pedrosa e Hugo Campos vão defrontar o vencedor da eliminatória entre as duplas alemãs Huster/Pfretzschner e Just/Wust.

Portugal está representado nos Campeonatos do Mundo Universitários, a decorrer em Maceió, estado de Alagoas, por quatro duplas: João Pedrosa/Hugo Campos, Guilherme Maia/Filipe Leite, Matilde Mouta/Inês Vasco e Beatriz Pinheiro/Inês Castro, que são acompanhadas pelos treinadores Leonel Gomes (masculinos) e Ricardo Rocha (femininos).