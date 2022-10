Dupla João Pedrosa e Hugo Campos segue em frente no Challenge do Dubai de voleibol de praia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dupla portuguesa de voleibol de praia formada por João Pedrosa e Hugo Campos garantiu esta sexta-feira a continuidade no Challenge do Dubai, a decorrer até domingo nos Emirados Árabes Unidos, com uma vitória e uma derrota.

Integrados no Grupo F do quadro principal da prova, Pedrosa e Campos venceram os alemães Robin Sowa e Lucas Pfretzschner, por 2-0 (21-13 e 21-09), e perderam com os norte-americanos Taylor Crabb e Paul Lotman, por 2-0 (21-16 e 21-17).

A dupla José Pedrosa e Hugo Campos terminou há poucos dias no nono lugar uma outra etapa do circuito Mundial de voleibol de praia igualmente disputada no Dubai, que permitiu a cada um amealhar 230 pontos, para o ranking da FIVB.

O Challenge do Dubai é a 10.ª etapa do circuito Mundial em que participa a dupla campeã nacional, que apresenta como resultados mais significativos em 2022 o título mundial universitário alcançado no Brasil e a medalha de prata no Future de Cortegaça.