Dupla portuguesa Pedrosa/Campos eliminada no Pro Tour de Agadir de voleibol de praia

A dupla portuguesa de voleibol de praia constituída por João Pedrosa e Hugo Campos foi esta quinta-feira eliminada na fase de qualificação para o Future Beach Pro Tour de Agadir, a decorrer até domingo em Marrocos.

Os vice-campeões nacionais João Pedrosa e Hugo Campos foram afastados ao perderem frente aos lituanos Patrikas Stankevicius e Audrius Kansas por 2-0, pelos parciais de 21-16 e 21-14, no primeiro jogo da fase de qualificação para o quadro principal.

O Beach Pro Tour Future de Agadir, que surge na semana a seguir ao Challenge de Espinho, disputado na Praia da Baía, é a sétima prova do circuito mundial de voleibol de praia de 2021/22 em que a dupla lusa participa.

João Pedrosa e Hugo Campos, que também não passaram a qualificação em Espinho, disputaram os Future de Giardini Naxos, em Madrid, em Espanha, e os Challenge de Doha, no Qatar, de Tlaxcala, no México, e de Itapema, no Brasil.