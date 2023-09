Dupla Maia/Brenha volta ao ativo em Lisboa

Os amantes do voleibol de praia residentes na região de Lisboa ou que estejam de passagem pela capital vão ter a oportunidade de ver em ação a dupla portuguesa que fez as delícias na areia durante vários anos, com presenças olímpicas e em que duas delas ficou às portas da medalha (Atlanta’1996 e Sydney’2000).Miguel Maia, de 52 anos, e João Brenha, com 53, são os cabeça-de-cartaz do Lisboa Beach Volleyball Legengs by AMB (Academia Maia Brenha), evento que vai ter lugar no Terreno das Missas, em Belém, entre esta quinta-feira e domingo.Além da dupla portuguesa, participação também equipas em representação de Angola, Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Itália e Noruega. No primeiro dia os jogos têm início às 14horas