Dupla Pedrosa/Campos eliminada no challenge de praia de Itapema

A dupla de voleibol de praia João Pedrosa/Hugo Campos foi esta quinta-feira eliminada na fase de qualificação do challenge de Itapema, no Brasil, ao perder por 2-0 com o par francês Youssef Krou/Arnaud Gauthier-Rat.



João Pedrosa, de 21 anos, e Hugo Campos, de 20, perderam com a dupla gaulesa pelos parciais de 21-19 e 21-16.

A dupla Youssef Krou/Arnaud Gauthier-Rat vai disputar, ainda hoje, a segunda ronda de qualificação, com os norte-americanos Chase Budinger/Troy Field.

Pedrosa e Campos apresentam como melhor resultado as medalhas de prata nas etapas de uma estrela de Cortegaça e de Sófia, na Bulgária, em 2021. Já este ano, terminaram na 33.ª posição o challenge Tlaxcala, no México.