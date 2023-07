Dupla Pedrosa/Campos no quadro principal de etapa do circuito mundial de voleibol de praia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dupla João Pedrosa/Hugo Campos garantiu na quinta-feira presença no quadro principal da etapa do circuito mundial de voleibol de praia que decorre em Edmonton, no Canadá, competição na qual defronta esta sexta-feira um dupla ucraniana.

No Beach Pro Tour Challenge de Edmonton, a dupla campeã portuguesa assegurou lugar no quadro principal depois de derrotar no 'qualifying' os ingleses Frederick Bialokoz e Issa Batrane por 2-0 (21-14 e 21-15) e os os suíços Marco Krattiger e Florian Breer por 2-1 (16-21, 21-17 e 15-13).

Hoje, às 13H10 locais (20H10, em Lisboa), João Pedrosa e Hugo Campos jogam com os ucranianos Sergiy Popov e Eduard Reznik, em jogo da pool F, na qual estão também as duplas Arran Chambers/Liam Kopp (Canadá) e Taylor Crabb/Taylor Sander (Estados Unidos).