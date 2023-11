Dupla Pedrosa/Campos termina em 19.º o Challenge de Haikou de voleibol de praia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dupla portuguesa de voleibol de praia constituída por João Pedrosa e Hugo Campos terminou esta sexta-feira no 19.º lugar o Challenge de Haikou, na China, ao somar por derrotas os dois jogos no quadro principal.

No primeiro encontro referente ao Grupo F, os bicampeões nacionais perderam por 2-1 com os suíços Marco Krattiger e Florian Breer, provenientes da fase de qualificação, pelos parciais de 19-21, 22-20 e 15-13.

A derrota pela margem mínima provocou alguma ansiedade à dupla, que acabou por perder por 2-0 o jogo decisivo, com os franceses Samuel Cattet e Olivier Barthelemy, que também disputaram a qualificação, por um duplo 21-18.

A dupla João Pedrosa e Hugo Campos, campeã mundial universitária em 2022, terminou a sua participação no Challenge de Haikou no grupo dos 19.º classificados, após na última etapa do circuito mundial, disputada em Goa, na Índia, ter sido nona.