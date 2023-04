Dupla portuguesa avança no Challenge de Itapema

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dupla portuguesa de voleibol de praia João Pedrosa/Hugo Campos avançou esta quinta-feira para a segunda fase de qualificação do Challenge de Itapema, no Brasil, ao vencer por 2-0 com o par argentino Bautista Amieva/Leo Aveiro.

A dupla lusa orientada pelo selecionador Leonel Gomes impôs-se por 21-17 e 21-14 e volta a jogar ainda hoje, pelas 22:00 (horas em Lisboa), diante dos franceses Lyneel e Bassereau. Em caso de novo triunfo, garantem a presença no quadro principal.

O par Pedrosa/Campos, que em 2022 conquistou o título mundial universitário, tem como melhor classificação de sempre em etapas da categoria Challenger do Circuito Mundial o quarto lugar no Beach Pro Tour Challenge de Torquay, na Austrália.