Dupla portuguesa conquista bronze no voleibol dos Jogos do Mediterrâneo de praia

Os portugueses João Pedrosa e Hugo Campos conquistaram este sábado a medalha de bronze na competição de voleibol de praia dos Jogos do Mediterrâneo de praia, que decorrem em Heraklion, na Grécia.

No duelo pelo último lugar do pódio, a dupla luso impôs-se por 2-1 aos italianos Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich, com os parciais de 24-22, 19-21 e 15-13.

A seleção portuguesa que esteve presente nos Jogos do Mediterrâneo de praia alcançou, no derradeiro dia da competição, mais uma medalha, fechando a participação com sete metais.

Além do voleibol de praia, Portugal conseguiu ainda medalhas em triatle (Duarte Taleigo, prata), futebol de praia masculino (prata), andebol de praia feminino (bronze), natação (Mafalda Rosa, prata, e Tiago Gomes, bronze, ambos em águas abertas) e canoagem de mar (Bernardo Pereira, prata em SS1).