Duplas femininas lusas de voleibol de praia entram a perder na Taça das Nações

As duplas Beatriz Pinheiro/Inês Castro e Ana Monteiro/Margarida Santos entraram esta quinta-feira a perder na 'poule' E da fase preliminar da Taça das Nações feminina de voleibol de praia, em Karteros, Grécia.

As campeãs nacionais Beatriz Pinheiro e Inês Castro defrontaram as francesas Lézana Placette e Alexia Richard, perdendo por 2-0, com os parciais de 21-14 e 21-16.

Na sexta-feira, as lusas jogam com as espanholas Liliana Fernández e Paula Soria, vitoriosas hoje por 2-0 frente a formação grega.

Ana Monteiro e Margarida Santos também cederam por 2-0 e igualmente contra gaulesas, nomeadamente Aline Chamareau e Clémence Vieira, pelos parciais de 21-13 e 21-17, indo defrontar, na sexta-feira as espanholas María Belén e Ângela Lobato, que também se superiorizaram por 2-0 a outra dupla helénica.

A competição integra a fase de apuramento para Paris'2024, na qual vão estar 24 duplas de cada género, com o ranking internacional a qualificar 17 equipas, que se juntarão aos campeões do mundo de 2023, sobrando seis vagas a atribuir através de diferentes vias.