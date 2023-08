Europeu: Portugal perde com atual campeã olímpica França

Portugal não resistiu esta quinta-feira ao poderio da atual campeã olímpica França e foi derrotada por 3-1, na 2.ª jornada do Grupo D do Campeonato da Europa.Em Telavive, Israel, a Seleção Nacional jogou nos limites e tentou dificultar ao máximo a tarefa do adversário que era amplamente favorito. A equipa gaulesa fechou o primeiro set por 25-21, mas Portugal respondeu da melhor forma e ganhou o segundo parcial, por 25-22. Só que depois a seleção francesa elevou os níveis de concentração e controlou o set seguinte (25-19), tendo depois selado a vitória com 25-15.Depois do triunfo na estreia na véspera frente à Roménia, Portugal soma a primeira derrota mas segue com as aspirações intactas de ficar nos quatro primeiros classificados do grupo, que dão acesso aos oitavos de final do Europeu.A Seleção Nacional volta a jogar na sexta-feira, diante da Grécia.