Europeu: Portugal vence Roménia na estreia

Portugal entrou da melhor forma no Campeonato da Europa, ao derrotar a Roménia por claros 3-0 na estreia do Grupo D, em Telavive, Israel.A Seleção Nacional começou a todo o gás e fechou o primeiro parcial por 25-19. Seguiu-se depois um triunfo claro no segundo set (25-19), tendo a equipa de João José fechado depois a partida no terceiro parcial (25-23).Portugal volta a entrar em ação amanhã, frente à poderosa França, seguindo-se depois a Grécia (sexta-feira), Israel (domingo) e Turquia (segunda-feira).Recorde-se que Portugal marca presença pela sétima vez numa fase final de um Europeu, terceira consecutiva, tendo os melhores registos acontecido nas edições, a convite, de 1948 (Itália), em que foi quarto, e 1951 (França), sétimo (com um número reduzido de equipas). Em 2021, Portugal fez história ao qualificar-se para os 'oitavos' do Europeu, que decorreu na Estónia, Finlândia, Polónia e República Checa, e em que falhou por pouco a presença nos ‘quartos’, ao perder com a Holanda (2-3).