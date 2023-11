FC Porto adianta-se ao Béziers nos 'oitavos' da Taça CEV feminina

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto derrotou esta terça-feira as francesas do Béziers, por 3-2, na primeira mão dos oitavos de final da Taça CEV feminina de voleibol, num encontro equilibrado disputado no Dragão Arena.

A formação visitante venceu o primeiro set (20-25), mas as portuguesas reagiram e ganharam os dois parciais seguintes (25-23 e 28-26), com o Béziers a conquistar o quarto período, novamente por 20-25, forçando a decisão que sorriu ao FC Porto (15-12) no último set.

A segunda e decisiva partida da eliminatória está agendada para o dia 05 de dezembro, em França.