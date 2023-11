FC Porto avança para 'oitavos' da Taça CEV feminina

O FC Porto derrotou esta terça-feira o Oudegem, da Bélgica, por 3-0, na segunda mão dos 16 avos de final da Taça CEV feminina, e seguiu para os 'oitavos' da competição.

A formação azul e branca segue invicta em jogos oficiais em 2023/24 e deu esta noite uma demonstração de superioridade, vencendo por 25-16, 25-20 e 25-20.

Na primeira mão, já tinha vencido por 3-1 para se colocar em boa posição de seguir em frente, um desígnio hoje confirmado no Dragão Arena, num dia de destaque para a brasileira Victoria Pinto, com 18 pontos anotados.

Na próxima fase, terá pela frente as francesas do Béziers ou as bósnias do Brcko, que quarta-feira se voltam a defrontar após o Béziers vencer por 3-0 no primeiro encontro, praticamente garantindo que segue em frente.