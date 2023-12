FC Porto eliminado da Taça CEV feminina

O FC Porto foi afastado esta noite da Taça CEV feminina, a segunda mais importante competição de clubes europeia.A equipa da Invicta foi a França perder com o Beziers na segunda mão dos 16 avos de final, por 3-1, com os parciais de 23-25, 25-23, 26-24 e 25-21.Na primeira mão, no Dragão Arena, o FC Porto tinha ganho por 3-2, resultado que se revelou insuficiente, pois os dois sets ganho pelas francesas no Porto chegaram para a equipa gaulesa seguir em frente.