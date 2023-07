O FC Porto anunciou esta segunda-feira, através de uma nota publicada no site oficial do clube, que lançou uma equipa própria de voleibol feminino, que participará no Campeonato Nacional e CEV Cup.Na mesma nota, o clube azul e branco afirmou ter cumprido os requisitos federativos e agora prepara-se para disputar o campeonato nacional de voleibol feminino a solo, cujo sorteio está agendado para as 18 horas desta terça-feira [amanhã]. Já no que toca às competições internacionais, o FC Porto anuncia ainda que as jogadoras poderão participar na Taça CEV, cujo sorteio realizar-se-á pelas 11 horas de quarta-feira, no Luxemburgo.Termina assina quatro anos de parceria da equipa feminina de voleibol do FC Porto, que resultaram na conquista de três campeonatos, duas Taças de Portugal e quatro Supertaças.