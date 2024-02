FC Porto vence clássico feminino na Luz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em jogo em atraso da 2.ª ronda da 2.ª fase do campeonato nacional feminino, o FC Porto venceu esta quinta-feira o Benfica, por 3-1, na Luz.O primeiro set pertenceu às águias, por 25-15, mas depois surgiu a reação dos dragões, que ganharam os parciais seguintes, por 25-22, 25-23 e 25-19, e selaram a vitória.Com este triunfo, o FC Porto lidera a competição com 8 vitórias (21 pontos), enquanto o Benfica segue em terceiro lugar, com 6 vitórias (17 pontos).