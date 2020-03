Federação de voleibol confirma suspensão dos campeonatos

Record já esta noite, numa decisão que segue a que já tinha sido anunciada pela Federação de Patinagem de Portugal, que esta quarta-feira também também havia comunicado a suspensão preventiva dos campeonatos de hóquei em patins. A Federação Portuguesa de Voleibol anunciou esta quarta-feira a decisão de suspender até nova comunicação os seus campeonatos nacionais de seniores, tanto masculinos como femininos. Em comunicado, a FPV confirmou a notícia avançada porjá esta noite, numa decisão que segue a que já tinha sido anunciada pela Federação de Patinagem de Portugal, que esta quarta-feira também também havia comunicado a suspensão preventiva dos campeonatos de hóquei em patins.

No mesmo comunicado, a FPV anuncia que se mantêm as medidas aplicadas na véspera, com a "suspensão de todas as provas nacionais dos escalões de formação e aperfeiçoamento, desde os Infantis aos Juniores, inclusive."