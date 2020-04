Federação de voleibol faz ponto da situação

Depois do comunicado conjunto das quatro federações sobre o cancelamento das competições e sem campeões declarados, a Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) esclareceu num outro comunicado as decisões específicas da sua modalidade e em que moldes se vai disputar a próxima temporada





Confira na íntregra o comunicado da FPV:a) Dar por terminadas todas as competições de seniores da época 2019/2020, não havendo maisqualquer jogo nos meses de maio, junho e julho;b) Para efeitos das competições europeias 2020/2021, a ordem de prioridade a comunicar àConfederação Europeia de Voleibol, será a da classificação no momento da suspensão dascompetições;c) Não atribuir qualquer tipo de título de Campeão Nacional na época 2019/2020 nascompetições de séniores;d) Não haverá descidas de divisão, em todos os níveis competitivos de seniores;e) Realizar na época 2020-2021, e desde que assim seja possível de acordo com as condiçõesdefinidas pelas autoridades de saúde competentes, os jogos de apuramento para as subidas dedivisão (II Divisão e III Divisão), durante o mês de Setembro, de acordo com os seguintes critérios:- II Divisão Masculina e Feminina – com a participação das 6 equipas qualificadas para a fasedos primeiros na época 2019-2020; Consequência: sobem de divisão duas equipas femininase duas equipas masculinas; Forma de disputa: a informar brevemente.- III Divisão Masculina e Feminina – com a participação das 4 equipas melhor classificadas emcada uma das séries dos primeiros (2ª fase) no momento da suspensão das competições naépoca 2019-2020; Consequência: sobem de divisão duas equipas femininas e 4 equipasmasculinas; Forma de disputa: a informar brevemente.f) Os Agentes desportivos – atletas, treinadores e/ou outros – que participarão nas competições referidas na alínea e) serão os inscritos na época 2020/2021;g) A Taça de Portugal Masculina não será realizada;h) As Supertaças, na época 2020/2021, serão disputadas de acordo com os seguintes critérios:- Masculina:- modelo competitivo a designar (6 equipas): 4 equipas que disputariam o título decampeão nacional da época 2019/2020 – SL Benfica, SC Portugal, AJF Bastardo e SCEspinho + 2 das equipas semifinalistas da Taça – AAS Mamede e Leixões SC- Feminina:- modelo competitivo a designar (4 equipas): 4 equipas que disputariam o título decampeão nacional da época 2019/2020 – AJM/FC Porto [Vencedor da Taça de Portugal],C Kairós, Porto Volei e AVC - Famalicão