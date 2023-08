Felipe Banderó reforça voleibol do Benfica

O Benfica anunciou a contratação de Felipe Banderó para a equipa de voleibol. O oposto brasileiro de 35 anos chega às águias proveniente do Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos e reencontra o treinador Marcel Matz, com quem trabalhou ainda jovem."O Benfica foi uma oportunidade muito 'legal', porque tem atletas com quem já trabalhei e, sobretudo, admiro o trabalho do técnico desde que era juvenil. É um desafio jogar num clube de tanta tradição, mas gosto de desafios. Estou muito feliz por fazer parte desta família", disse citado pelos meios do clube.O jogador destacou ainda que vai dar o máximo para que o Benfica cumpra os objetivos: Vamos procurar o nosso objetivo no Campeonato Nacional e fazer o nosso melhor para conquistar resultados positivos. Jogar de forma coletiva é a melhor maneira de vencer os jogos. Estou preparado, tenho muita experiência no voleibol internacional e vim para somar. Quero estar pronto assim que começar o campeonato para ajudar a equipa da melhor maneira."