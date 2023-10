Felipe Banderó sobre o primeiro troféu: «O objetivo de um atleta é sempre só um, vencer»

Com 12 pontos na vitória diante da Fonte do Bastardo, Felipe Banderó está satisfeito com a exibição, e diz que é um "prazer" ganhar o seu primeiro troféu, a Supertaça. ". O clube tem tudo feito para alcançar os objetivos. Alcançamos um, e estou muito feliz por alcançar este primeiro logro", revelou.Mesmo assim, o jogador de 35 anos não quer terminar por aqui e deixa uma mensagem. "Para quem é atleta, só existe uma ambição, vencer. Nós queremos é ser a nossa melhor versão, trabalhar todos os dias para isso, vencer taças, campeonatos e buscar as vitórias, jogo a jogo, momento a momento", atirou Banderó, refletindo a "ambição do grupo" para esta temporada."Eu acho que este troféu é um trabalho de equipa, em casa, nos treinos, em coesão de equipa e basicamente em todos os momentos que estamos juntos e convivemos. Vimos seguindo as dicas do treinador e tem funcionado, como se pôde ver hoje", acabou por concluir o reforço dos encarnados, que já trabalhou anteriormente com Marcel Matz.: J.A.