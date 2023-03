Fonte Bastardo bate Benfica no fecho da 2.ª fase

Na última jornada da Série A cumpriu-se calendário, pois os apurados e as posições para o playoff do título já estavam definidos. Ainda assim, o Benfica sofreu a primeira derrota nesta fase, na visita à Fonte do Bastardo por 3-1, tendo sido 'vítima' de 26 pontos de Edson Gonzalez, 12 deles ases em 20 serviços.Já o Sporting recebeu e bateu o Esmoriz por 3-1, com Josué López a destacar-se com 19 pontos.No playoff do título, o Sporting enfrenta a Fonte do Bastardo e o Benfica mede forças com o Leixões.Mas antes do playoff haverá a final-four da Taça, no próximo fim de semana, com dérbi nas meias-finais.