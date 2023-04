Fonte Bastardo bate Sporting e está na final do playoff do título

A Fonte do Bastardo apurou-se este sábado para a final do playoff do título, depois de vencer o quarto jogo das meias-finais diante do Sporting, terminando a eliminatória com um resultado de 3-1.A equipa insular chegou ao quarto jogo, no Pavilhão João Rocha, em vantagem no playoff, por isso a pressão estava mais do lado dos leões que tinham de vencer o encontro para levarem a decisão para um quinto jogo, mas ao contrário das duas derrotas anteriores, ambas na Ilha Terceira, em que só se decidiram em cinco parciais, em casa o Sporting não conseguiu dar a mesma luta, perdendo por 3-1 o duelo desta tarde, pelos parciais de 25-23, 22-25, 25-20 e 25-21.A Fonte do Bastardo vai defrontar o Benfica na final, sendo que as águias eliminaram o Leixões em três jogos.A época não acaba para os leões, pois vão agora discutir o 'título' na Taça Federação.