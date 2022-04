Fonte do Bastardo bate Sporting e fica a um triunfo da final do playoff

A Fonte do Bastardo venceu este domingo o Sporting, por 3-0, e adiantou-se (2-1) nas meias-finais do playoff do título, ficando agora a um triunfo de garantir o lugar na decisão do campeonato, onde já está o Benfica Nos Açores, os leões não conseguiram repetir o êxito de sexta-feira e foram batidos por 25-19, 25-16 e 25-23.O quarto encontro do playoff está agendado para o próximo dia 9 de abril, no Pavilhão João Rocha.