Fonte do Bastardo ataca na Europa

A Fonte do Bastardo é a única equipa portuguesa resistente na Challenge Cup, depois da eliminação do Sporting, iniciando hoje o ataque aos oitavos de final da terceira prova de clubes europeia.

A equipa dos Açores inicia esta eliminatória nos Açores, recebendo os eslovacos do Rieker UJS Komárno, lideres do campeonato do seu país. A Fonte, recorde-se, terminou a primeira fase do campeonato em sexto, selando o apuramento para a Série A da 2ª fase.

Quinta-feira será a vez do Benfica competir na Liga dos Campeões, deslocando-se à Turquia para defrontar o Halkbank Ankara.