Fonte do Bastardo avança na Challenge Cup

A Fonte do Bastardo apurou-se esta noite para os quartos de final da Challenge Cup, ao vencer de novo os eslovacos do Rieker UJS Komárno.A equipa da Ilha Terceira foi ao reduto do adversário ganhar por 3-1, com os parciais de 25-23, 25-17, 23-25 e 25-17, depois do 3-2 conseguido, em casa, na primeira mão.Nos quartos de final, os insulares vão defrontar os turcos do Galatasaray.