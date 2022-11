Challenge Cup: Fonte do Bastardo segue para 'oitavos'

A Fonte do Bastardo foi esta quarta-feira a casa do Akaa, da Finlândia, voltar a vencer por 3-0, na segunda mão dos 16 avos de final da Taça Challenge de voleibol, apurando-se para os 'oitavos'.

Em Akaa, o clube da Terceira venceu pelos parciais de 25-21, 25-22 e 25-22, seguindo em frente na terceira competição europeia de clubes da modalidade.

Semi-finalistas em 2019, os açorianos defrontarão os estónios do Tartu, que levaram a melhor, com alguma surpresa, sobre os eslovacos do Presov, por 3-2 e 3-0, no conjunto das duas mãos.

Ainda hoje, o Sporting procura dar seguimento à vantagem contra os estónios do Parnu, que recebem no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.