Fonte do Bastardo bate Sporting e está a uma vitória da final do playoff do título

Recorde-se que o vencedor desta eliminatória vai defrontar o Benfica na final. As águias já estão apuradas, depois de afastarem o Leixões em três jogos.



Seja como for, o desfecho da eliminatória entre Sporting e Fonte do Bastardo está ainda sujeita a homologação "após a decisão que vier a ser proferida pelo Conselho de Disciplina da FPV no procedimento disciplinar em curso", revelou a Federação (FPV), referindo-se ao processo de inquérito em curso sobre o facto de o Sporting não ter ido a jogo no dia 26 de março, alegando doença de vários jogadores.





A Fonte do Bastardo está a uma vitória de se apurar para a final do playoff do título, pois colocou-se esta noite em vantagem (2-1) nas meias-finais diante do Sporting.Num terceiro jogo que se disputou 11 dias depois da data inicial, devido à recusa do Sporting em jogar no dia 26 de março alegando doença dos seus jogadores, os insulares fizeram valer o fator casa, vencendo um jogo que, todavia, só se decidiu ao fim de cinco sets, pelos parciais de 25-19, 22-25, 21-25, 25-22 e 15-13.A Fonte do Bastardo pode então garantir já a final se vencer também o quarto jogo, marcado para este sábado no Pavilhão João Rocha. Se ganharem os leões, haverá um quinto encontro, no dia 12, nos Açores.