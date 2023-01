Fonte do Bastardo bate Sporting na Challenge Cup

Num duelo entre equipas portuguesas, a Fonte do Bastardo colocou-se em vantagem diante do Sporting nos quartos de final da Challenge Cup, ao vencer esta noite, nos Açores, a primeira mão por 3-0, com os parciais de 26-24, 25-19 e 25-21.A segunda mão disputa-se no dia 25 de janeiro, agora no Pavilhão João Rocha, sendo que a equipa insular até pode perder o jogo por 3-2 para se qualificar para a final-four da prova europeia. Mas se os leões vencerem por 3-0 ou 3-1, haverá necessidade de disputar-se um golden set (desempate) para se encontrar o vencedor da eliminatória.Antes disso, as duas equipas voltam a medir forças, agora para o campeonato nacional e já no próximo sábado, no reduto dos leões.