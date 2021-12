Fonte do Bastardo em boa posição para continuar na Taça Challenge

O Fonte do Bastardo colocou-se esta quarta-feira em boa posição para seguir em frente na Taça Challenge, após ultrapassar, em três sets, os kosovares do KV Peja, no encontro da primeira mão dos 16 avos de final.

O conjunto açoriano cedo impôs o seu favoritismo no pavilhão do adversário, ao disparar para vantagens muito confortáveis, no primeiro (25-20) e segundo (25-15) parciais, confirmando o triunfo no derradeiro set, sendo novamente dominador (25-14).

A partida da segunda mão está agendada para 08 de dezembro, pelas 18:00, nos Açores.

Na terça-feira, o Sporting deu igualmente um passo importante para os 'oitavos' da mesma prova, ao receber e vencer os sérvios do OK Nis, por 3-1, Pavilhão Multiusos de Odivelas.