Fonte do Bastardo ganha ao Sporting e Benfica vence Ala Nun'Alvares

A Fonte do Bastardo não deu qualquer hipótese na receção ao Sporting, batendo (3-0) este sábado os leões, na segunda jornada do Campeonato.Já o campeão Benfica também não encontrou grandes dificuldades para superar (3-0) a Ala Nun'Alvares.No jogo dos Açores, a turma da casa, recente vencedora da Supertaça perante as águias, venceu com os parciais de 25-14, 25-21 e 25-19, sendo de destacar as atuações de Caíque Silva (14 pontos), Edson Gonzalez (13) e João Noleto (12).Pelos leões, o melhor marcador da equipa, José Alvarez, não foi além dos 8 pontos.Na partida da Luz, os encarnados dominaram com os parciais de 25-16, 25-17 e 25-16.Outros resultados: VC Viana-Castelo da Maia, 0-3; Sp. Espinho-Sp. Caldas, 3-1.