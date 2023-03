Fonte do Bastardo na final da Taça de Portugal

A Fonte do Bastardo vai defrontar o Benfica na final da Taça de Portugal, depois de eliminar esta noite o Castelo da Maia por 3-0, com os parciais de 26-24, 25-20 e 25-19.O jogo iniciou-se só às 22h30, apenas pouco tempo depois de a equipa insular ter chegado a Viana do Castelo. As más condições climatéricas impediram que a viagem entre os Açores e o Continente se fizesse mais cedo.A final entre o Benfica, que recorde-se eliminou o Sporting , e a Fonte do Bastardo tem lugar este domingo, com início às 17h00, no Centro Cultural de Viana do Castelo.