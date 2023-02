Era difícil a missão da Fonte do Bastardo para dar a volta às meias-finais, depois de ter perdido na primeira mão em Israel por 3-1 diante do Maccabi de Telavice.Obrigada a vencer por 3-0 ou 3-1 em casa para levar a decisão para o golden set, a equipa dos Açores viu o sonho de chegar à final adiado para uma outra vez, quando o adversário venceu dois sets, para colocar o marcador em 2-1 (18-25, 25-22 e 25-22).Com a eliminatória decidida, o jogo foi para cinco sets, com a Fonte do Bastardo a vencer o quarto e quinto sets por 25-23 e 15-10, um triunfo que se revelou insuficiente.