Fonte do Bastardo perde em Israel

A Fonte do Bastardo perdeu esta tarde em Israel por 3-1 com o Maccabi de Telavive na primeira mão das meias-finais da Challenge Cup.Num pavilhão pequeno, mas com lotação esgotada de adeptos fervorosos, a equipa insular até começou bem, ao vencer o primeiro set por 26-24, mas depois a equipa da casa empolgou-se com o ambiente, vencendo os três parciais seguintes por 25-21, 25-18 e 25-23.Na segunda mão, em casa, no dia 15 de fevereiro, a Fonte do Bastardo tem de vencer por 3-0 ou 3-1 para levar a decisão da eliminatória para o golden set, sendo que aos israelitas bastam ganhar dois parciais, podendo por isso perder o jogo por 3-2.