Fonte do Bastardo trava hegemonia do Benfica e vence Supertaça de voleibol

O encontro começou com o Benfica a mostrar que queria conquistar a sua quinta Supertaça consecutiva. Assim, a equipa de Marcel Matz arrancou na frente e por lá esteve durante todo o primeiro parcial. Os quatro pontos consecutivos (do 11-9 ao 14-9) permitiram às águias cavar uma diferença interessante, que se materializou num 25-21 no fim do set inicial.

No entanto, a partir daqui, a Fonte do Bastardo reagiu e assumiu as rédeas do encontro, não dando grandes hipóteses ao conjunto encarnado. Um erro de Pablo Machado permitiu à Fonte do Bastardo fechar o segundo parcial em 19-25. Apesar do maior equilíbrio no terceiro parcial, os açorianos voltaram a ser mais felizes e conseguiram uma vantagem de 22-35.

Por fim, numa altura do ‘tudo ou nada’ para o Benfica, a Fonte do Bastardo voltou a mostrar a sua superioridade neste encontro e abriu uma vantagem confortável e que aguentou a reação do Benfica. O capitão Caíque fez o último ponto (19-25) e soltou a festa insular em Santo Tirso.