Fonte do Bastardo vence KV Peja com facilidade e segue na Taça Challenge

A Fonte do Bastardo venceu esta quarta-feira o KV Peja do Kosovo, em casa, por 3-0, na segunda mão dos 16 avos de final da Taça Challenge de voleibol, passando assim à próxima fase na competição.

A equipa açoriana já tinha vencido pelo mesmo resultado na primeira mão, disputada na semana passada, no Kosovo, e confirmou a sua superioridade, na Praia da Vitória, com três parciais ganhos com larga vantagem.

No primeiro 'set', o KV Peja, campeão em título do Kosovo, ainda tentou procurar um equilíbrio no marcador (8-7), mas a Fonte do Bastardo foi acentuando a diferença, liderando grande parte do jogo por 10 pontos.

Os açorianos chegaram mesmo a ter 12 pontos de vantagem (23-11) e acabaram por vencer por 25-14.

Foi também esse o resultado do segundo parcial, ainda que a equipa do Kosovo tenha dado um pouco mais de luta e a Fonte do Bastardo tenha entregado alguns pontos, fruto de erros cometidos.

As margens no marcador foram mais curtas, mas a equipa da casa esteve sempre na liderança, isolando-se gradualmente (15-9; 18-11; 25-14).

A partida terminou praticamente como começou, com a Fonte do Bastardo a vencer o terceiro 'set' por 25-13.

O ataque forte de Antony Gonçalves não deu hipóteses aos kosovares, que começaram a perder por 3-0 e não conseguiram equilibrar o jogo, marcando apenas 13 pontos.

Com estas duas vitórias, a equipa açoriana passa à próxima fase da Taça Challenge, tendo agora pela frente o PAOK, da Grécia.

Jogo realizado no Complexo Desportivo Vitorino Nemésio, na Praia da Vitória.

Fonte do Bastardo - KV Peja, 3-0.

Parciais: 25-14 (18 minutos), 25-14 (20) e 25-13 (18).

Sob arbitragem de Mahmoud Alburdeini (Alemanha) e Carlos Robles Garcia (Espanha), as equipas alinharam:

Fonte do Bastardo: Frederico Gomez, Willian Narvaez, José Neves, Dennis Villalobos (líbero), Antony Gonçalves, Matheus Pereira e Jakob Gunthor. Jogou ainda: Armando Velásquez.

Treinador: João Coelho.

KV Peja: Kaltrim Berisha, Bardhyl Hajdaraj, Agron Nikçi, Milot Bardhi, Torvioll Salihaj (líbero), Adriatik Berisha, Bleonit Gashi. Jogaram ainda: Leutrim Mujaj (líbero), Adriatik Kajtazi, Endrit Nrecaj, Armand Kelmendi e Drilon Çeta.

Treinador: Qazim Kelmendi

Assistência: cerca de 150 espetadores.