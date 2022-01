Fonte do Bastardo vence na Grécia para a Taça Challenge

A Fonte do Bastardo conseguiu esta terça-feira vencer o Paok em Salónica, por 3-1, adiantando-se assim nos oitavos de final da Taça Challenge de voleibol masculino.

A formação açoriana fica assim a 'um passo' dos quartos e parte como grande favorita para o jogo da segunda mão, em que recebe o adversário de hoje, em 19 de janeiro, no Complexo Desportivo Vitorino Nemésio, Praia da Vitória (Terceira).

Perante 150 pessoas no Paok Palace Sport e com arbitragem de Nikola Kozic (Bósnia-Herzegovina) e Ordanche Ambarkov (Macedónia do Norte), o jogo foi sempre muito equilibrado, com os quatro parciais todos decididos por dois pontos de diferença.

A equipa portuguesa começou melhor e ganhou o primeiro, por 25-23, para logo de seguida ceder por 26-24. O terceiro e o quarto 'sets' voltaram a ser dos lusos, com 25-23 e 27-25.

O colombiano William Bermudez e o brasileiro Pedro Cardoso, com 18 pontos cada, foram os melhores anotadores da Fonte do Bastardo. Matheus Pereira, também brasileiro, chegou aos 13 pontos e Caíque Silva aos 12.