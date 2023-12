Fonte do Bastardo vence Rieker UJS Komárno na Challenge Cup

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Fonte do Bastardo está em vantagem nos oitavos de final da Challenge Cup, depois de vencer esta noite, na Ilha Terceira, por 3-2, os lideres do campeonato da Eslováquia, o Rieker UJS Komárno.A equipa dos Açores venceu com os parciais de 25-20, 25-19, 19-25, 22-25 e 15-11, pelo que na segunda mão, na próxima semana, na Eslováquia, terá de gerir bem a curta vantagem. Pode todavia perder o jogo desde que seja por 3-2, para forçar o desempate (golden set). Se o adversário ganhar por 3-0 ou 3-1 será o Rieker UJS Komárno a avançar para os quartos de final.