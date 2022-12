Fonte do Bastardo, vencedora da 1ª fase do campeonato só com vitórias, e Benfica, bicampeão nacional, partem favoritos no arranque da 2ª fase, que começa hoje dividida em dois grupos: os oito primeiros agregados na Série A, que depois ditará as quatro equipas que vão disputar o playoff do título, e a Série A2 (inicia-se no dia 17), a envolver as restantes formações (9º ao 14º) e que lutarão pela manutenção.Em ambas as séries, as equipas partiram com 20 por cento do número das vitórias e 20 por cento dos pontos conquistados na 1ª fase.A 2ª fase, de resto, disputa-se a duas voltas, todos contra todos, ao contrário da anterior, que só foi a uma volta.