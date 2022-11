Fonte do Bastardo foi à Luz vergar o campeão Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Fonte do Bastardo reforçou a liderança no Campeonato, ao vencer (3-0) na Luz o Benfica, em jogo da 8.ª jornada, disputado este sábado.A turma açoriana entrou a todo o gás, dominando de forma clara o 1.º parcial, por 25-18, para depois controlar os restantes, por 25-21 e 25-22.Com este triunfo, os vencedores da Supertaça passaram a somar 23 pontos, com o pleno de oito vitórias.