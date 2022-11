Fonte vai à Luz a impor respeito ao campeão

Na véspera da receção do Benfica à Fonte, o treinador das águias, Marcel Matz, criticou as jornadas duplas, pois os encarnados defrontam hoje a turma açoriana e amanhã visitam o Castelo da Maia: "Não são o ideal para o alto rendimento, tendo em conta as jornadas europeias. É a realidade, pelo que iremos trabalhar de sábado para domingo a pensar no jogo da Maia."

Com a agenda sobrecarregada do campeão, o técnico da Luz diz que o vencedor da Supertaça está melhor: "Vamos tentar vencer, mas também pensar em algumas coisas para colher frutos mais à frente e não tanto no imediato", disse Marcel Matz.