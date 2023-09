França e Roménia avançam para os quartos de final do Europeu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A campeã olímpica França afastou esta sexta-feira a Bulgária (3-0) nos oitavos de final do campeonato da Europa masculino de voleibol, com a Roménia a afastar a Croácia na 'negra' (3-2).

Em Varna, a campeã olímpica em título não teve dificuldades em bater uma das anfitriãs, em solo búlgaro, por claros 25-21, 25-21 e 25-15.

No outro jogo do dia, os romenos precisaram da 'negra' num jogo equilibrado que opôs o 24.º conjunto do ranking mundial, a Roménia, ao 25.º, após empate a dois (25-17, 25-20, 17-25 e 26-28).

No momento decisivo, os romenos impuseram-se por 15-12 e agora vão defrontar os franceses, que já venceram na fase de grupos em Telavive, por 3-2, numa 'poule' que também incluía Portugal.

A seleção portuguesa joga sábado o seu encontro dos 'oitavos', ante a Ucrânia, enfrentando Eslovénia ou Turquia nos 'quartos' em caso de apuramento.