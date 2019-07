Francisco Pombeiro reforça voleibol do Sporting

O distribuidor Francisco Pombeiro, que representava a Fonte do Bastardo, é o novo reforço da equipa de voleibol do Sporting, anunciou esta sexta-feira clube lisboeta, finalista da última edição do campeonato nacional."O objetivo é vencer todas as competições. Da minha parte, prometo dar o maior contributo possível e tentar aprender ao máximo com os mais experientes deste grupo", afirmou Pombeiro, em declarações reproduzidas no site oficial dos verde e brancos.O voleibolista, de 23 anos, considerou que o Sporting "é a equipa que mais potencial tem para evoluir no campeonato", tendo em conta os "muitos jovens portugueses" que fazem parte do plantel.Francisco Pombeiro passou por GC Vilacondense e Vitória de Guimarães, antes de se mudar para os açorianos da Fonte do Bastardo, no arranque da época passada.O Sporting é o atual vice-campeão nacional, tendo perdido a final do último campeonato para o Benfica.