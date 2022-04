Gersinho após a derrota do Sporting: «O próximo jogo é de risco mas a pressão é a mesma»

Após a derrota nos Açores frente à Fonte do Bastardo no terceiro jogo das meias-finais do playoff do campeonato, o técnico do Sporting Gersinho sabe que a sua equipa fica agora sem qualquer margem erro, para evitar a eliminação."A Fonte serviu muito bem e dificultou o nosso sistema defensivo. Penso que foi isso que fez a diferença. O Edson colocou-nos muitas dificuldades na receção. Mas é obrigatório vencer desde o início da eliminatória. O próximo jogo é de risco, mas a pressão é a mesma. Sabíamos que seria um playoff muito duro", observou Gersinho no final do encontro.A Fonte do Bastardo lidera a eliminatória por 2-1 e pode selar o apuramento para a final, onde já está o Benfica, no próximo sábado no Pavilhão João Rocha.: Luís Almeida